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Саммит по ситуации в секторе Газа стартовал в столице Египта

Саммит по ситуации в секторе Газа стартовал в столице Египта В Каире стартовал саммит, посвященный ситуации в секторе Газа.
Другие страны
21 октября 2023 г. 13:35
Саммит по ситуации в секторе Газа стартовал в столице Египта

В Каире стартовал саммит, посвященный ситуации в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал al Arabiya.

"Саммит по палестинской проблеме стартовал в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций", - говорится в материале телеканала.

Ранее сообщалось, что в нем примет участие президент Палестины Махмуд Аббас, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль-Халифа, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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Версия на английском языке Summit on situation in Gaza kicks off in Egyptian capital
Версия на азербайджанском языке ФотоQahirədə 30-dan çox dövlətin iştirak etdiyi sülh sammiti başlayıb

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