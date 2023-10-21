Саммит по ситуации в секторе Газа стартовал в столице Египта

В Каире стартовал саммит, посвященный ситуации в секторе Газа.

В Каире стартовал саммит, посвященный ситуации в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал al Arabiya.

"Саммит по палестинской проблеме стартовал в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций", - говорится в материале телеканала.

Ранее сообщалось, что в нем примет участие президент Палестины Махмуд Аббас, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль-Халифа, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.