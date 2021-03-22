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Саммит НАТО в 2021 году пройдет в Брюсселе

Саммит НАТО в 2021 году пройдет в Брюсселе Саммит НАТО состоится в 2021 году в Брюсселе, однако дата его проведения и формат пока не определены
Другие страны
22 марта 2021 г. 17:25
Саммит НАТО в 2021 году пройдет в Брюсселе
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Саммит НАТО состоится в 2021 году в Брюсселе, однако дата его проведения и формат пока не определены. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Бельгии генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Главы государств и правительств стран НАТО проведут встречу позднее в этом году в Брюсселе. Я уже говорил с президентом США Джо Байденом, и он подтвердил, что ожидает возможности встречи с союзниками по НАТО. Что касается формата саммита и его даты, это пока согласовывается", - сказал Столтенберг

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Версия на азербайджанском языке NATO-nun növbəti sammiti Brüsseldə keçiriləcək

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