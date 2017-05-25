Саммит НАТО сегодня начинает работу в Брюсселе

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Саммит глав государств и правительств стран-участниц НАТО сегодня начинает свою работу в Брюсселе. Как сообщает Report, мероприятие пройдет в новом здании штаб-квартиры организации с участием представителей 28 стран альянса.

Саммит начнется с церемонии открытия нового здания штаб-квартиры НАТО и завершится вечером рабочим ужином.

Основные вопросы повестки дня саммита НАТО – борьба с международным терроризмом, справедливое распределение финансового бремени между союзниками по альянсу и увеличение расходов на оборону.

Как заявил перед открытием мероприятия генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в ходе саммита также ожидается принять решение по поводу вступления альянса в международную коалицию по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), обсудить отношения с Россией.