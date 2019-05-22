​Саммит НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне

Саммит глав государств и правительств государств НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне, на нем альянс отметит свое 70-летие.

Об этом говорится в распространенном в среду в Брюсселе заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я счастлив сообщить, что саммит лидеров альянса пройдет 3-4 декабря в Лондоне для празднования 70-й годовщины основания альянса. Я уже обсудил приготовления к саммиту с премьер-министров Великобритании Терезой Мэй", - заявил он.