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Саммит лидеров G7 пройдет с 13 по 15 июня в Апулии

Саммит лидеров G7 пройдет с 13 по 15 июня в Апулии Саммит Группы семи (G7) пройдет в следующем году в итальянской области Апулия с 13 по 15 июня.
Другие страны
11 ноября 2023 г. 01:18
Саммит лидеров G7 пройдет с 13 по 15 июня в Апулии

Саммит Группы семи (G7) пройдет в следующем году в итальянской области Апулия с 13 по 15 июня.

Как передает Report, об этом сообщила на своих страницах в социальных сетях премьер Италии Джорджа Мелони.

"Во время председательства Италии в "семерке" центральными темами будут Африка и миграционный вопрос. На протяжении всего следующего года будут проходить мероприятия под эгидой разных министерств, однако главное событие - саммит лидеров - состоится с 13 по 15 июня в Апулии", - заявила она.

Помимо восстановления Украины, центральными темами итальянского председательства вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни называл проблему изменения климата и поиск решения таких ключевых проблем, как миграция и продовольственная безопасность.

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Версия на азербайджанском языке “G7” ölkələrinin liderləri növbəti sammiti İtaliyada keçiriləcək

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