Саммит ЛАГ перенесли на 4 марта

Саммит стран-участниц Лиги арабских государств (ЛАГ), посвященный палестинской проблеме, перенесен с 27 февраля на 4 марта.

Саммит стран-участниц Лиги арабских государств (ЛАГ), посвященный палестинской проблеме, перенесен с 27 февраля на 4 марта.

Как передает Report Об этом объявил МИД Египта.

"Экстренный саммит ЛАГ, на котором будет обсуждаться палестинский вопрос, пройдет 4 марта", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, объявленной в РФ экстремистской). В МИД Египта пояснили, что встреча на высшем уровне перенесена "по согласованию с другими арабскими странами".