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Саммит ЛАГ перенесли на 4 марта

Саммит ЛАГ перенесли на 4 марта Саммит стран-участниц Лиги арабских государств (ЛАГ), посвященный палестинской проблеме, перенесен с 27 февраля на 4 марта.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 15:45
Саммит ЛАГ перенесли на 4 марта

Саммит стран-участниц Лиги арабских государств (ЛАГ), посвященный палестинской проблеме, перенесен с 27 февраля на 4 марта.

Как передает Report Об этом объявил МИД Египта.

"Экстренный саммит ЛАГ, на котором будет обсуждаться палестинский вопрос, пройдет 4 марта", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, объявленной в РФ экстремистской). В МИД Египта пояснили, что встреча на высшем уровне перенесена "по согласованию с другими арабскими странами".

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Версия на английском языке Summit of Arab League postponed to March 4
Версия на азербайджанском языке Ərəb Dövlətləri Liqasının sammiti martın 4-nə keçirilib

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