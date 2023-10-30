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Саммит Канада - ЕС состоится в конце ноября в Сент-Джонсе

Саммит Канада - ЕС состоится в конце ноября в Сент-Джонсе Девятнадцатый саммит Канада - ЕС пройдет в городе Сент-Джонс (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор) 23-24 ноября.
Другие страны
30 октября 2023 г. 20:08
Саммит Канада - ЕС состоится в конце ноября в Сент-Джонсе

Девятнадцатый саммит Канада - ЕС пройдет в городе Сент-Джонс (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор) 23-24 ноября.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Джастина Трюдо.

"Премьер-министр Трюдо примет главу Европейского совета Шарля Мишеля и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен", - сказано в сообщении.

Отмечается, что лидеры обсудят вопросы экономического развития Канады и Европейского союза, борьбу с изменением климата, расширение сотрудничества в области технологий, исследований и инноваций, тему гендерного равенства и прав человека.

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Версия на английском языке Canada-EU Leaders' Summit to take place in St. John's

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