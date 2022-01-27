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Саммит G7 в 2023 году предложили провести в Хиросиме

Саммит G7 в 2023 году предложили провести в Хиросиме Губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки и мэр одноименного города Хиросима Кадзуми Мацуи вручили в четверг премьер-министру Японии Фумио Кисиде и главе японскому МИД Ёсимаме Хаяси письма-прошения о выборе их города в качестве места проведения намеч
Другие страны
27 января 2022 г. 12:25
Саммит G7 в 2023 году предложили провести в Хиросиме

Губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки и мэр одноименного города Хиросима Кадзуми Мацуи вручили в четверг премьер-министру Японии Фумио Кисиде и главе японского Министерства иностранных дел Ёсимаме Хаяси письма-прошения о выборе их города в качестве места проведения намеченного на 2023 год саммита лидеров стран "большой семерки".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Мацуи заявил о том, что его город идеально подходит для проведения крупных международных мероприятий.

"Кроме этого, эффективным было бы проводить обсуждение различных вопросов международного значения, приняв реальность последствий атомных бомбардировок в городе, который сам по себе уже символизирует мир", - цитирует агентство Киодо слова мэра.

В письме-прошении также отмечалось, что в 2016 году в Хиросиме прошел саммит глав МИД стран "большой семерки".

В свою очередь, премьер-министр отметил, что в настоящее время несколько городов выражают желание принять саммит глав стран "большой семерки", и что он хотел бы сделать выбор, который устроил бы большинство граждан. При этом он не уточнил, какие именно города заявили о подобном намерении.

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Версия на английском языке Hiroshima proposed as venue for G7 summit in 2023

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