Саммит G7 в 2023 году предложили провести в Хиросиме

Губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки и мэр одноименного города Хиросима Кадзуми Мацуи вручили в четверг премьер-министру Японии Фумио Кисиде и главе японскому МИД Ёсимаме Хаяси письма-прошения о выборе их города в качестве места проведения намеч

Губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки и мэр одноименного города Хиросима Кадзуми Мацуи вручили в четверг премьер-министру Японии Фумио Кисиде и главе японского Министерства иностранных дел Ёсимаме Хаяси письма-прошения о выборе их города в качестве места проведения намеченного на 2023 год саммита лидеров стран "большой семерки".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Мацуи заявил о том, что его город идеально подходит для проведения крупных международных мероприятий.

"Кроме этого, эффективным было бы проводить обсуждение различных вопросов международного значения, приняв реальность последствий атомных бомбардировок в городе, который сам по себе уже символизирует мир", - цитирует агентство Киодо слова мэра.

В письме-прошении также отмечалось, что в 2016 году в Хиросиме прошел саммит глав МИД стран "большой семерки".

В свою очередь, премьер-министр отметил, что в настоящее время несколько городов выражают желание принять саммит глав стран "большой семерки", и что он хотел бы сделать выбор, который устроил бы большинство граждан. При этом он не уточнил, какие именно города заявили о подобном намерении.