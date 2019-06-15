Саммит G20 в Осаке будут охранять более 25 тысяч полицейских

Саммит G20 в Осаке, куда приедут до 30 тысяч участников, будут охранять 25 тысяч полицейских. Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Киодо со ссылкой на руководителя Главного полицейского управления по префектуре Осака Такахису Исиду.

Агентство отмечает, что ровно такое же число сотрудников правоохранительных органов было задействовано в мае этого года, когда в Японию приезжал президент США Дональд Трамп.

В связи с саммитом G20 будут введены серьезные ограничения для проезда транспорта, власти намерены запретить использование камер хранения на железной дороге. Кроме того, на центральном вокзале Осаки уберут все мусорные баки.

Объявления о предстоящих ограничениях размещены на воротах дошкольных и школьных учреждений префектуры с конца мая.

Известно, что многие магазины в дни встречи мировых лидеров решили просто закрыться.