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Саммит ЕС утвердил вступление в Шенген Хорватии

Саммит ЕС утвердил вступление в Шенген Хорватии Главы государств и правительств Евросоюза утвердили вступление в Шенген Хорватии и выразили надежду, что Болгария и Румыния смогут сделать это в течение 2023 года.
Другие страны
16 декабря 2022 г. 03:31
Саммит ЕС утвердил вступление в Шенген Хорватии

Главы государств и правительств Евросоюза утвердили вступление в Шенген Хорватии и выразили надежду, что Болгария и Румыния смогут сделать это в течение 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы подтвердили вступление Хорватии в Шенгенскую зону. И надеемся, что Болгария и Румыния вступят в Шенген в течение 2023 года", - сказал он.

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕК сделает все возможное, чтобы Болгария и Румыния как можно скорее присоединились к Шенгену.

На заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции в Брюсселе 8 декабря было одобрено присоединение к Шенгенской зоне Хорватии, а заявки Румынии и Болгарии голосами Австрии и Нидерландов были отклонены.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Xorvatiyanın Şengen zonasına üzvlüyünü təsdiqləyib

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