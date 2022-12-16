Саммит ЕС утвердил кредитную помощь Украине на 2023 год в €18 млрд

Главы государств и правительств Евросоюза утвердили в четверг макрофинансовую программу для Украины на 2023 год в размере 18 млрд евро.

Главы государств и правительств Евросоюза утвердили в четверг макрофинансовую программу для Украины на 2023 год в размере 18 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы одобрили программу помощи Украине на сумму €18 млрд. ЕС держит свое слово", - сказал он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в свою очередь, что Евросоюз в этом году выделил Украине финансовую помощь в 19,7 млрд евро и продолжит ее поддерживать, сколько понадобится.

"Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько понадобится. ЕС поддержал Украину в этом году на €19,7 млрд", - отметила она.