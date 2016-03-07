Саммит ЕС - Турция состоится сегодня в Брюсселе

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Саммит ЕС - Турция состоится 7 марта в Брюсселе. Как сообщает Report, основной темой саммита станет миграционный кризис в Европе.

Канцлер Германии Ангела Меркель в преддверии саммита ЕС-Турция озвучила вопросы, которые она поставит перед Анкарой. На саммите будет рассмотрен вопрос об единовременной выплате Турции 3 млрд. евро на урегулирование ситуации с беженцами.

С премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу лидеры ЕС будут обсуждать ограничение притока мигрантов в Европу через территорию этой страны.

После саммита состоится также отдельная экстренная встреча глав государств и правительств 28 государств сообщества, на которой также будет обсуждаться вопрос миграционного кризиса.