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    Саммит ЕС - Турция состоится сегодня в Брюсселе

    Основной темой саммита станет миграционный кризис в Европе

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Саммит ЕС - Турция состоится 7 марта в Брюсселе. Как сообщает Report, основной темой саммита станет миграционный кризис в Европе. 

    Канцлер Германии Ангела Меркель в преддверии саммита ЕС-Турция озвучила вопросы, которые она поставит перед Анкарой. На саммите будет рассмотрен вопрос об единовременной выплате Турции 3 млрд. евро на урегулирование ситуации с беженцами.

    С премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу лидеры ЕС будут обсуждать ограничение притока мигрантов в Европу через территорию этой страны. 

    После саммита состоится также  отдельная экстренная встреча глав государств и правительств 28 государств сообщества, на которой также будет обсуждаться вопрос миграционного кризиса.

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