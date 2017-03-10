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    Саммит ЕС сегодня проходит без участия премьер-министра Великобритании

    На сегодняшнем заседании участники обсуждают пути активизации европейской интеграции© Courtesy İmage

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Встреча глав государств и правительств стран-членов Евросоюза в Брюсселе проводится сегодня без участия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Сегодня саммит будет обсуждать пути активизации европейской интеграции, поэтому дискуссия пройдет без участия госпожи Мей", - сообщил европейский дипломатический источник

    Ожидается, что правительство Великобритании даст старт процессу выхода Великобритании из ЕС до конца марта. 

    Переговоры с Евросоюзом об условиях Brexit продлятся порядка двух лет. Один из ключевых вопросов переговоров - статус европейских граждан, живущих в Великобритании, и британцев в континентальной Европе.

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