Саммит ЕС рассмотрит 10-11 марта ситуацию на Украине, оборону и экономику ЕС

Участники неформального саммита Евросоюза (ЕС), запланированного на 10-11 марта, рассмотрят ситуацию в Украине, вопросы укрепления обороны и экономики ЕС, а также снижения зависимости от энергоресурсов из России.

Участники неформального саммита Евросоюза (ЕС), запланированного на 10-11 марта, рассмотрят ситуацию в Украине, вопросы укрепления обороны и экономики ЕС, а также снижения зависимости от энергоресурсов из России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном во вторник письме председателя Евросовета Шарля Мишеля, пригласившего лидеров 27 стран сообщества на плановое заседание в Версале (Франция). При этом вопрос об ускоренном приеме Украины в ЕС в опубликованной повестке дня не упоминается.

"Евросоюз и его страны-члены оказывают скоординированную гуманитарную, политическую, финансовую и материальную помощь Украине. Страны ЕС также проявили огромную солидарность, принимая множество людей, бегущих от войны. Этот конфликт и его последствия будут в центре нашей неформальной встречи в Версале 10-11 марта", - написал Мишель.

Он, как и ранее, возложил на Россию всю ответственность за ситуацию в Украине и подчеркнул важность "единства ЕС", который ввел против России "самые жесткие ограничения в истории".

"На нашей неформальной встрече я хотел бы сосредоточиться на трех основных вопросах: укреплении наших оборонных возможностей, снижении нашей энергозависимости, в частности от российского газа, нефти и угля, и создании более надежной экономической базы ЕС", - продолжил Мишель.

"Нашей целью в первый день саммита станет обсуждение ситуации в Украине, а также вопросы обороны и энергетики", - написал председатель Евросовета. В изложенной в письме повестке саммита не упоминается тема возможного ускоренного приема Украины в ЕС, к чему ранее призывал Киев. Лишь в преамбуле повторяется фраза, что Украина - "это часть европейской семьи".

Саммит ЕС проводится в Версале, так как Франция в первом полугодии этого года председательствует в Совете Евросоюза. Он носит плановый характер. На протяжении всего 2021 года внешнеполитическая служба ЕС готовила к утверждению на этой встрече первой оборонной концепции Евросоюза, которая получит название "Стратегический компас ЕС". Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступающий одним из авторов этого документа, неоднократно заявлял, что речь в нем, в частности, пойдет об усилении стратегической автономии Евросоюза.