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Саммит ЕС пройдет в режиме видеоконференции из-за COVID-19

Саммит ЕС пройдет в режиме видеоконференции из-за COVID-19 Саммит Европейского союза, который запланирован на 25-26 марта, пройдет в режиме видеоконференции из-за роста заболеваний коронавирусом в ряде стран Европы
Другие страны
21 марта 2021 г. 12:34
Саммит ЕС пройдет в режиме видеоконференции из-за COVID-19

Саммит Европейского союза, который запланирован на 25-26 марта, пройдет в режиме видеоконференции из-за роста заболеваний коронавирусом в ряде стран Европы. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил официальный представитель главы Евросовета Баренд Лейтс.

"Глава Евросовета решил провести мартовский саммит ЕС в режиме видеоконференции из-за роста числа заболеваний COVID-19 в ряде государств Европы. Глава Евросовета продолжит консультации со всеми лидерами", - написал Лейтс в Twitter.

Ожидается, что одной из главных тем на предстоящей европейской встрече в верхах станет стратегическая дискуссия по будущему отношений ЕС-Россия.

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