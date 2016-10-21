Саммит ЕС принял заключительный документ по миграции

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Европейский Совет принял в четверг в Брюсселе итоговый документ по вопросам миграции, предусматривающий в качестве приоритетов усиление защиты внешних границ и контроль над миграционными потоками.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", в частности, Евросовет призывает "к скорейшему принятию пересмотренного Шенгенского кодекса о границах при усилении систематического контроля всех путешественников, пересекающих внешние границы, и призывает Совет ЕС определить свою позицию по системе въезд-выезд до конца 2016 года".

Европейские лидеры также ожидают от Еврокомиссии предложения по созданию европейской информационной системы о путешественниках - ETIAS.

Что касается миграционных потоков, ставятся задачи предотвращения незаконной миграции по маршруту Центрального Средиземноморья, поддержания и усиления контроля на маршруте Восточного Средиземноморья и сохранения бдительности в отношении других маршрутов.

Европейский Совет призвал к активизации усилий по ускорению переселения мигрантов, в частности, несовершеннолетних без сопровождения взрослых и к согласованию до конца года позиции по инвестиционному плану, направленному на стимулирование инвестиций и создание новых рабочих мест в странах-партнерах происхождения миграции.

Саммит ЕС также ожидает продолжения работы по реформе общей европейской системы убежища, в том числе относительно того, "как применять принципы ответственности и солидарности в будущем".

Европейский Совет решил вернуться к этим вопросам в декабре.