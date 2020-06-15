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Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против РФ

Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против РФ

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 19 июня в формате видеоконференции примут политическое решение о продлении на полгода экономических санкций в отношении России, срок действия которых истекает 31 июля. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник источник в Совете ЕС.

"Хорошо известно, что ограничительные меры в отношении России привязаны к реализации Минских соглашений. Как ожидается, лидеры придут к заключению, что существенного прогресса в этом процессе нет, и примут политические решение продлить санкции еще на шесть месяцев", - сказал он.

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