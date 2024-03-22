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Саммит ЕС пригрозил новыми санкциями против РФ, Белоруссии, Ирана и КНДР

Саммит ЕС пригрозил новыми санкциями против РФ, Белоруссии, Ирана и КНДР Главы государств и правительств Евросоюза пригрозили усилением санкций против России из-за войны в Украине, а также новыми ограничительными мерами в отношении Белоруссии, Ирана и КНДР за поддержку Москвы.
Другие страны
22 марта 2024 г. 02:35
Саммит ЕС пригрозил новыми санкциями против РФ, Белоруссии, Ирана и КНДР

Главы государств и правительств Евросоюза пригрозили усилением санкций против России из-за войны в Украине, а также новыми ограничительными мерами в отношении Белоруссии, Ирана и КНДР за поддержку Москвы.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении лидеров стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

"Евросовет приветствует введение 13-го пакета санкций против России. Он призывает к дальнейшим шагам по ослаблению способности России вести войну, включая усиление санкций", - отмечается в нем.

Кроме того, главы государств и правительств Евросоюза призвали Еврокомиссию подготовить новые санкции в отношении Белоруссии, Ирана и КНДР за поддержку России.

"Евросовет призывает верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля подготовить дальнейшие санкции против Белоруссии, Северной Кореи и Ирана", - говорится в документе.

Кроме того, ЕС обещает ввести существенные санкции против Ирана, если страна поставит РФ баллистические ракеты.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası Belarus, İran və Şimali Koreyaya qarşı yeni sanksiyalar hazırlayacaq

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