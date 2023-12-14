ЕС начнет переговоры о приеме в сообщество Украины и Молдовы, а также предоставил Грузии статус кандидата

Страны ЕС приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдовы в сообщество.

Страны ЕС приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдовы в сообщество.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой", - написал он в соцсети X (ранее Twitter). Страны ЕС также приняли решение предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

"ЕС также откроет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только необходимый уровень соответствия критериям членства будет достигнут этой страной, о чем мы поручили Еврокомиссии предоставить в марте отчет, на основании которого будет приниматься решение", - отметил Мишель.

Он назвал это постановление саммита "символом надежды для народов этих стран и европейского контингента".