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ЕС начнет переговоры о приеме в сообщество Украины и Молдовы, а также предоставил Грузии статус кандидата

ЕС начнет переговоры о приеме в сообщество Украины и Молдовы, а также предоставил Грузии статус кандидата Страны ЕС приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдовы в сообщество.
Другие страны
14 декабря 2023 г. 22:01
ЕС начнет переговоры о приеме в сообщество Украины и Молдовы, а также предоставил Грузии статус кандидата

Страны ЕС приняли решение начать переговоры о приеме Украины и Молдовы в сообщество.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой", - написал он в соцсети X (ранее Twitter). Страны ЕС также приняли решение предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

"ЕС также откроет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только необходимый уровень соответствия критериям членства будет достигнут этой страной, о чем мы поручили Еврокомиссии предоставить в марте отчет, на основании которого будет приниматься решение", - отметил Мишель.

Он назвал это постановление саммита "символом надежды для народов этих стран и европейского контингента".

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Версия на азербайджанском языке Aİ Şurası Gürcüstana namizəd statusu verib, Ukrayna və Moldova ilə danışıqlara başlanılacaq

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