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Саммит ЕС поддержал создание политического сообщества Евросоюза

Саммит ЕС поддержал создание политического сообщества Евросоюза Саммит ЕС поддержал идею создания политического сообщества ЕС, которое не станет заменой геополитического сообщества ЕС.
Другие страны
24 июня 2022 г. 17:32
Саммит ЕС поддержал создание политического сообщества Евросоюза

Саммит ЕС поддержал идею создания политического сообщества ЕС, которое не станет заменой геополитического сообщества ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"Мы поддержали идею создания политического сообщества ЕС. Оно не станет заменой расширению. Мы обсуждаем, будет ли это формат встреч глав государств или также другим механизмом. Мы надеемся провести первую встречу при чешском председательстве [в Совете ЕС] после лета", - сказал Мишель.

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