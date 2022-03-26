Саммит ЕС поддержал объединение закупок газа

Саммит ЕС принял решение стимулировать общие закупки газа разными государствами ЕС, чтобы страны не конкурировали между собой на газовом рынке.

Саммит ЕС принял решение стимулировать общие закупки газа разными государствами ЕС, чтобы страны не конкурировали между собой на газовом рынке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"Я приветствую, что мы решили отныне использовать наши коллективные возможности переговоров, вместо того, чтобы конкурировать друг с другом по цене и поднимать цены, мы объединим наши закупки", - заявила она.

Впрочем, согласно итоговому заявлению саммита, лидеры ЕС договорились лишь "работать вместе по добровольным совместным закупкам газа, сжиженного газа и водорода". То есть речь не идет об объединении всех закупок, а лишь об объединении закупок газа отдельными государствами ЕС, которые выразят такое желание.

"В дополнение Еврокомиссия предлагает также установить минимальный уровень газа в хранилищах в 80% к началу следующей зимы и поднять этот порог до 90% в 2023 году, что должно гарантировать нам в будущем отсутствие перебоев поставок", - заявила фон дер Ляйен.

"Мы изучаем разные меры для смягчения высоких цен на газ для потребителей и бизнеса, такие как государственная поддержка, различные ваучеры, сниженное налогообложение, потолок цен, регулируемые цены и другие. Все эти опции имеют свои за и против. Но в первую очередь мы должны смотреть на главную причину высоких цен на электричество, и это в значительной степени высокие и волатильные цены на газ", - заявила фон дер Ляйен.