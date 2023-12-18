Экстренный саммит ЕС по помощи Украине пройдет 1 февраля

Экстренный саммит ЕС по корректировке многолетнего бюджета до 2027 года для выделения помощи Украине в €50 млрд пройдет 1 февраля.

Экстренный саммит ЕС по корректировке многолетнего бюджета до 2027 года для выделения помощи Украине в 50 млрд евро пройдет 1 февраля.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Внеочередной саммит ЕС по многолетнему бюджету пройдет 1 февраля. Чтобы утвердить помощь Украине нам нужно еще немного времени, чтобы убедить Венгрию", — заявил он.

На саммите 14-15 декабря лидеры ЕС не согласовали многолетний бюджет и дополнительные взносы стран ЕС для формирования программы помощи Украине в 50 млрд евро до 2027 года. В итоге Мишель заявил, что новый саммит по этой теме пройдет в начале 2024 года.