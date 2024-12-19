Саммит ЕС обещает Киеву бюджетное финансирование на €30,6 млрд в 2025 году

Саммит ЕС обещает предоставить Украине бюджетную макрофинансовую помощь на 30,6 млрд евро в 2025 году.

Саммит ЕС обещает предоставить Украине бюджетную макрофинансовую помощь на 30,6 млрд евро в 2025 году.

Как передает Report, об этом говорится в итоговом заявлении саммита.

Согласно документу, 12,5 млрд евро из них будут выплачены из европейского Фонда поддержки Украины, суммарный объем которого составляет 50 млрд до 2027 года. Еще 18,1 млрд евро будут выделены из программы кредитов G7 на 45 млрд евро, которые предполагается погашать за счет экспроприированных доходов от реинвестирования активов РФ, говорится в документе.