О нас

Саммит ЕС не принял решения об изъятии в пользу Украины доходов от активов РФ

Саммит ЕС не принял решения об изъятии в пользу Украины доходов от активов РФ Саммит глав государств и правительств ЕС не согласовал практических решений об экспроприации доходов от замороженных суверенных активов России.
Другие страны
22 марта 2024 г. 01:16
Саммит ЕС не принял решения об изъятии в пользу Украины доходов от активов РФ

Саммит глав государств и правительств ЕС не согласовал практических решений об экспроприации доходов от замороженных суверенных активов России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в итоговом заявлении саммита.

Министрам также было поручено продолжить работу над предложениями Еврокомиссии и дипслужбы ЕС.

"Саммит ЕС рассмотрел прогресс по дальнейшим конкретным шагам в направлении перенаправления доходов от замороженных активов России на нужды Украины, включая возможную военную поддержку. Саммит призвал Совет ЕС продолжить работу над последними предложениями Еврокомиссии и верховного представителя ЕС Жозепа Борреля", - говорится в документе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Aİ sammitində Rusiya aktivlərindən əldə edilən gəlirlərlə bağlı məsələ açıq qalıb

Самое читаемое

В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
В Азербайджане предложено увеличить минимальный размер трудовой пенсии
15 марта 2024 г. 16:30
В пресс-службе МВД произведены кадровые назначения
В пресс-службе МВД произведены кадровые назначения
20 марта 2024 г. 13:08
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
Столтенберг: Мы уважаем суверенное решение Азербайджана не вступать в военные союзы
18 марта 2024 г. 21:08
Легендарный немецкий футболист: Игра Карабах - Байер 04 запомнится надолго
Легендарный немецкий футболист: Игра "Карабах" - "Байер 04" запомнится надолго
15 марта 2024 г. 10:49
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
18 марта 2024 г. 17:18
Генсек НАТО и премьер Армении обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку
Генсек НАТО и премьер Армении обсудили процесс нормализации между Ереваном и Баку
19 марта 2024 г. 12:44
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз
20 марта 2024 г. 09:06
Центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать до 24 марта
Центры "ASAN xidmət" и "ASAN Kommunal" не будут работать до 24 марта
20 марта 2024 г. 12:05
Азербайджан представил песню на Евровидение-2024
Азербайджан представил песню на "Евровидение-2024"
15 марта 2024 г. 13:25
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
Поселок Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев
17 марта 2024 г. 16:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi