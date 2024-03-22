Саммит ЕС не принял решения об изъятии в пользу Украины доходов от активов РФ

Саммит глав государств и правительств ЕС не согласовал практических решений об экспроприации доходов от замороженных суверенных активов России.
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Министрам также было поручено продолжить работу над предложениями Еврокомиссии и дипслужбы ЕС.
"Саммит ЕС рассмотрел прогресс по дальнейшим конкретным шагам в направлении перенаправления доходов от замороженных активов России на нужды Украины, включая возможную военную поддержку. Саммит призвал Совет ЕС продолжить работу над последними предложениями Еврокомиссии и верховного представителя ЕС Жозепа Борреля", - говорится в документе.