Саммит ЕС не принял решения об изъятии в пользу Украины доходов от активов РФ

Саммит глав государств и правительств ЕС не согласовал практических решений об экспроприации доходов от замороженных суверенных активов России.

Саммит глав государств и правительств ЕС не согласовал практических решений об экспроприации доходов от замороженных суверенных активов России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в итоговом заявлении саммита.

Министрам также было поручено продолжить работу над предложениями Еврокомиссии и дипслужбы ЕС.

"Саммит ЕС рассмотрел прогресс по дальнейшим конкретным шагам в направлении перенаправления доходов от замороженных активов России на нужды Украины, включая возможную военную поддержку. Саммит призвал Совет ЕС продолжить работу над последними предложениями Еврокомиссии и верховного представителя ЕС Жозепа Борреля", - говорится в документе.