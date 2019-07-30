В прошлом году в Израиле детей в основном называли именами Мухаммад и Майя

Среди детей, рожденных в Израиле в 2018 году, самым популярным именем для мальчиков остается Мухаммад.
Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, среди девочек самым популярным именем стало имя Майя.
В еврейских семьях самым популярным именем для новорожденных мальчиков в 2018 году стало имя Давид. На втором месте - Ариэль, на третьем - Ноам.
В мусульманских семьях после Мухаммада с большим отрывом идут имена Ахмад и Адам.
Среди еврейских девочек на втором месте имя Тамар, затем следуют Авигайль и Ноа.
В арабских семьях самым популярным именем для девочек уже несколько лет остается Мирьям. Второе место занимает имя Шаам, за ним следуют Джори и Нур.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости