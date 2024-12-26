Самая молодая партия Reform UK стала второй политической силой в Великобритании

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС, как указывает счетчик, размещенный на сайте Reform UK, за три дня к ней присоединилось больше 15 тыс. человек, а общее число членов превысило 133 тыс.

Правопопулистская партия Reform UK стала второй по числу членов политической силой в Великобритании.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС, как указывает счетчик, размещенный на сайте Reform UK, за три дня к ней присоединилось больше 15 тыс. человек, а общее число членов превысило 133 тыс.

"Это исторический момент, - написал основатель и лидер Reform UK Найджел Фараж в X. - Самая молодая политическая партия в британской политике только что обогнала самую старую политическую партию в мире. Настоящая оппозиция теперь - Reform UK".

По состоянию на ноябрь этого года число членов Консервативной партии, находившейся у власти 14 лет до июля 2024 года, оценивается в 131,7 тыс. человек. Пришедшая к власти летом, но стремительно теряющая популярность Лейбористская партия насчитывает 370,5 тыс. членов - на 37 тыс. меньше, чем год назад, и на 160 тыс. меньше, чем в 2019 году.