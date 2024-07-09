Самая длинная река Канады обмелела до рекордных значений из-за жары и засухи

Река Маккензи, которая является самой протяженной в Канаде, обмелела до рекордных показателей из-за жаркой и засушливой погоды.

Река Маккензи, которая является самой протяженной в Канаде, обмелела до рекордных показателей из-за жаркой и засушливой погоды.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV.

По словам гидролога Райана Коннора, река обмелела уже на 2 м, хотя обычно летом она мелеет не больше чем на 50 см.

Специалист добавил, что таких показателей ранее никогда не фиксировалось и связал это с жаркой и сухой погодой, а также с происходящими изменениями климата.

Отметим, что протяженность реки Маккензи составляет 1 738 км, она проходит по территории пяти западных канадских регионов.

Во многих частях провинций Альберта и Британская Колумбия в настоящее время стоит 40-градусная жара. Из-за обмеления реки уже затруднена доставка грузов в отдаленные населенные пункты, где в основном проживают коренные народы Канады, так как из-за отсутствия в этой местности дорог транспортировка осуществляется по воде.