Сальвадор и США намерены заключить беспрецедентное соглашение в сфере миграции

США и Сальвадор работают над подписанием масштабного соглашения в сфере миграции, которое станет беспрецедентным для Латинской Америки.

США и Сальвадор работают над подписанием масштабного соглашения в сфере миграции, которое станет беспрецедентным для Латинской Америки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Сальвадора Найиб Букеле в ходе встречи с находящимся с визитом в центральноамериканской стране госсекретарем США Марко Рубио.

"Мы завершаем подготовку соглашения в сфере миграции. Я полагаю, госсекретарь США Марко Рубио объявит об этом. Это соглашение намного более важное, имеющее куда большее значение, чем те договоренности, которые были достигнуты в 2019 году. В данном случае это соглашение, которое не имеет прецедентов в истории отношений не только США и Сальвадора, но США и Латинской Америки", - заявил Букеле.

Он также указал, что для его страны отношения с США являются безусловным приоритетом, и главная цель Сальвадора заключается в укреплении сотрудничества с американцами.

"Вы знаете, мы не скрываем симпатий с президентом США Дональдом Трампом, сейчас лучший момент, чтобы укрепить наши отношения, чем мы сейчас и занимаемся", - добавил сальвадорский лидер.