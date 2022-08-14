Салман Рушди пришел в сознание и был отключен от ИВЛ

Британский писатель Салман Рушди, ставший жертвой вооруженного нападения и получивший удар ножом в горло, пришел в сознание и был отключен от ИВЛ.

Британский писатель Салман Рушди, ставший жертвой вооруженного нападения и получивший удар ножом в горло, пришел в сознание и был отключен от ИВЛ.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об улучшении самочувствия сообщил личный представитель Эндрю Уайли.

По его словам, писатель в состоянии говорить и даже пошутил с врачами. Других подробностей состояния Рушди не приводится.

75-летний писатель Салман Рушди должен был выступить с лекцией в образовательном центре округа Чаутоква в штате Нью-Йорк, когда на сцену выбежал мужчина и набросился на писателя с ножом. Рушди родился в Бомбее, но позже переехал в Великобританию. Писатель является лауреатом Букеровской премии и автором книги "Сатанинские стихи", вызвавшей критику и угрозы со стороны исламского мира.