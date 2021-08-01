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Салливан заявил лидеру Туниса о важности возобновления работы кабмина и парламента

Салливан заявил лидеру Туниса о важности возобновления работы кабмина и парламента Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел в субботу телефонный разговор с президентом Туниса Каисом Саидом.
Другие страны
1 августа 2021 г. 07:08
Салливан заявил лидеру Туниса о важности возобновления работы кабмина и парламента
Джейк Салливан

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел в субботу телефонный разговор с президентом Туниса Каисом Саидом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Беседа была сосредоточена на острой необходимости для тунисских лидеров наметить скорейшее возвращение Туниса на демократический путь. Помощник президента США... подчеркнул, что для этого потребуется быстрое формирование нового правительства во главе с премьер-министром, способным стабилизировать тунисскую экономику и противодействовать пандемии (коронавируса), а также обеспечить своевременное возвращение избранного парламента к работе", - говорится в сообщении. Разговор продолжался около часа.

Салливан также заявил о поддержке Соединенными Штатами жителей Туниса и демократии в североафриканской стране. "Пока лидеры Туниса отвечают на широко высказываемые требования тунисцев повысить уровень жизни и честно управлять (страной), США и другие друзья народа Туниса готовы удвоить свои усилия, чтобы помочь Тунису двигаться вперед к безопасному, процветающему и демократическому будущему", - добавили в пресс-службе Белого дома.

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