Салливан: Вашингтон и Пекин согласились возобновить военный диалог

Вашингтон и Пекин уже сделали определенные шаги к возобновлению военного диалога, и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун провел разговор с коллегой в Китае.

Вашингтон и Пекин уже сделали определенные шаги к возобновлению военного диалога, и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун провел разговор с коллегой в Китае.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы также согласились возобновить контакты между военными. И мы уже сделали шаги такого рода. Председатель нашего Комитета начальников штабов только что переговорил со своим коллегой впервые за период пребывания в должности, за достаточно долгое время", - заявил советник американского лидера.

"И это хорошо для наших отношений, а также для региональной и глобальной стабильности. Это поможет снизить риск возникновения случайного конфликта. И США, и Китай сообща запустят новый диалог, нацеленный на минимизацию рисков в области искусственного интеллекта и управления ими", - отметил Салливан.

"Мы не стремимся к конфронтации или конфликту", - заверил помощник главы администрации США.