Салливан: у США заканчиваются собственные запасы боеприпасов

У США заканчиваются собственные запасы боеприпасов, поскольку Вашингтон оказывают военную помощь Украине.

У США заканчиваются собственные запасы боеприпасов, поскольку Вашингтон оказывают военную помощь Украине.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Администрация президента Джо Байдена после вступления в должность обнаружила, что общие запасы боеприпасов 155, которые являются стандартными боеприпасами НАТО, используемыми для артиллерийских выстрелов, были относительно низкими", - сказал он.

По словам Салливана, администрация также узнала, что для пополнения запасов до приемлемого уровня потребуются годы, а не месяцы - непростая задача для страны, дополняющей войну на Украине.

"Президент Байден приказал своему Пентагону быстро работать над расширением возможностей США по производству всех боеприпасов, которые могут понадобиться нам в любой конфликт и в любое время. Месяц за месяцем мы наращиваем наши возможности по поставкам боеприпасов", - заявил он.