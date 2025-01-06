Салливан: США устранят барьеры для гражданского ядерного партнерства с Индией

США завершают шаги по устранению препятствий на пути гражданского ядерного партнерства с индийскими компаниями.

США завершают шаги по устранению препятствий на пути гражданского ядерного партнерства с индийскими компаниями.

Как передает Report, со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в Нью-Дели.

"Соединенные Штаты завершают необходимые шаги по отмене давних правил, которые препятствовали сотрудничеству в области гражданской ядерной энергетики между ведущими ядерными предприятиями Индии и американскими компаниями", - сказал он.

По словам Салливана, формальные шаги будут завершены в ближайшее время. Он подчеркнул, что это позволит ранее сталкивавшимся с ограничениями индийским компаниям начать тесное сотрудничество с США, американским частным сектором, учеными и технологами, чтобы вместе продвигать сотрудничество в области гражданской ядерной энергии.