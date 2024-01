Салливан: США осуждают всплеск насилия в Эквадоре

Соединенные Штаты осуждают всплеск насилия в Эквадоре и рассчитывают на укрепление сотрудничества для привлечения виновных к ответственности.

Как передает Report, об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил в соцсети Х.

"Мы решительно осуждаем недавние преступные нападения вооруженных группировок на частные, общественные и правительственные учреждения, - написал Салливан. - Мы привержены поддержке безопасности и благополучия эквадорцев, а также укреплению сотрудничества с партнерами, чтобы убедиться, что виновные будут привлечены к ответственности".

We strongly condemn the recent criminal attacks by armed groups in Ecuador against private, public, & government institutions. We are committed to supporting Ecuadorians’ security & prosperity & bolstering cooperation w/partners to ensure the perpetrators are brought to justice.