Салливан: США готовы оказать помощь Турции в устранении последствий землетрясения

США готовы оказать Турции посильную помощь в устранении последствий разрушительного землетрясения, произошедшего утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш.

США готовы оказать Турции посильную помощь в устранении последствий разрушительного землетрясения, произошедшего утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Он отметил, что в Вашингтоне глубоко обеспокоены в связи с разрушительным землетрясением, произошедшим в Турции и Сирии.

"Мы готовы оказать помощь Турции. Президент Байден поручил Агентству США по международному развитию (USAID) и другим партнерам из федерального правительства рассмотреть варианты реагирования США, чтобы помочь тем, кто больше всего пострадал от землетрясения. Продолжим внимательно следить за ситуацией в координации с правительством Турции", - отметил он.