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Салливан: США готовы оказать помощь Турции в устранении последствий землетрясения

Салливан: США готовы оказать помощь Турции в устранении последствий землетрясения США готовы оказать Турции посильную помощь в устранении последствий разрушительного землетрясения, произошедшего утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш.
Другие страны
6 февраля 2023 г. 12:31
Салливан: США готовы оказать помощь Турции в устранении последствий землетрясения

США готовы оказать Турции посильную помощь в устранении последствий разрушительного землетрясения, произошедшего утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Он отметил, что в Вашингтоне глубоко обеспокоены в связи с разрушительным землетрясением, произошедшим в Турции и Сирии.

"Мы готовы оказать помощь Турции. Президент Байден поручил Агентству США по международному развитию (USAID) и другим партнерам из федерального правительства рассмотреть варианты реагирования США, чтобы помочь тем, кто больше всего пострадал от землетрясения. Продолжим внимательно следить за ситуацией в координации с правительством Турции", - отметил он.

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Версия на английском языке Sullivan: US ready to help Turkiye, Syria deal with earthquake consequences
Версия на азербайджанском языке Sallivan: “ABŞ zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılmasında Türkiyəyə kömək etməyə hazırdır”

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