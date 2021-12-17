Салливан: США готовы к диалогу с Россией по безопасности в Европе

Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией по безопасности в Европе и исходят из того, что в таком диалоге будут и успехи, и неудачи.

Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией по безопасности в Европе и исходят из того, что в таком диалоге будут и успехи, и неудачи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы готовы к диалогу с Россией", - сказал советник американского лидера, комментируя на семинаре в Совете по международным отношениям подготовленные Москвой предложения по обеспечению безопасности в Европе. "У нас шел диалог с Россией по европейской безопасности в последние 20 лет", - отметил Салливан. "Мы можем добиться прогресса в некоторых сферах, - прогнозировал сотрудник Белого дома. - И нам придется просто не соглашаться в других областях". "В этом сущность диалога", - сказал Салливан.

"Наша стратегия в фундаментальном смысле будет заключаться в том, чтобы тесно координировать (действия) с союзниками, обеспечивать единство, а затем быть готовыми сесть (за стол переговоров) с Россией и положительным образом ответить на идею, заключающуюся в том, что мы можем вести обсуждение в надлежащем формате", - подчеркнул помощник президента США Джо Байдена.