Салливан подтвердил реализацию оставшихся $6 млрд для Киева

Действующая администрация Соединенных Штатов намерена реализовать все средства, которые американский Конгресс выделил на оказание помощи Украине.
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Отвечая на вопрос о том, что американский лидер Джо Байден будет делать с оставшимися $6 млрд, которые законодатели одобрили в качестве помощи Украине, он отметил: "Президент Байден ясно дал понять, когда президент Украины Владимир Зеленский был здесь, в Вашингтоне, пару месяцев назад, что мы потратим все ресурсы, предоставленные нам Конгрессом, вовремя и в полном объеме. То есть к инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января мы направим Украине весь объем ресурсов и помощи, утвержденный Конгрессом".
Салливан подчеркнул, что у Байдена будет возможность в течение следующих 70 дней донести до Конгресса и будущей администрации, что Соединенные Штаты "не должны уходить от Украины, что уход от Украины означает еще большую нестабильность в Европе".