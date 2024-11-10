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Салливан подтвердил реализацию оставшихся $6 млрд для Киева

Салливан подтвердил реализацию оставшихся $6 млрд для Киева Действующая администрация Соединенных Штатов намерена реализовать все средства, которые американский Конгресс выделил на оказание помощи Украине.
Другие страны
10 ноября 2024 г. 21:29
Салливан подтвердил реализацию оставшихся $6 млрд для Киева

Действующая администрация Соединенных Штатов намерена реализовать все средства, которые американский Конгресс выделил на оказание помощи Украине.

Как передает Report, об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS.

Отвечая на вопрос о том, что американский лидер Джо Байден будет делать с оставшимися $6 млрд, которые законодатели одобрили в качестве помощи Украине, он отметил: "Президент Байден ясно дал понять, когда президент Украины Владимир Зеленский был здесь, в Вашингтоне, пару месяцев назад, что мы потратим все ресурсы, предоставленные нам Конгрессом, вовремя и в полном объеме. То есть к инаугурации избранного президента Дональда Трампа 20 января мы направим Украине весь объем ресурсов и помощи, утвержденный Конгрессом".

Салливан подчеркнул, что у Байдена будет возможность в течение следующих 70 дней донести до Конгресса и будущей администрации, что Соединенные Штаты "не должны уходить от Украины, что уход от Украины означает еще большую нестабильность в Европе".

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