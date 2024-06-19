Салливан: Передаваемые Киеву истребители F-16 разместят в Украине

Истребители F-16, передаваемые Киеву Соединенными Штатами, будут размещены на территории Украины.

Истребители F-16, передаваемые Киеву Соединенными Штатами, будут размещены на территории Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в интервью телекомпании PBS помощник президента страны по нацбезопасности США Джейк Салливан.

"План состоит в том, чтобы разместить F-16 в Украине. В двустороннем соглашении по безопасности, которое президент [США Джо Байден] и президент [Украины Владимир] Зеленский подписали, подчеркивается этот момент: мы хотим помочь Украине получить эти средства. Такие средства должны быть размещены в Украине", - заявил он.