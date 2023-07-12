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Салливан: НАТО не предложила Украине членство, так как Альянсу сейчас не нужна война с РФ

Салливан: НАТО не предложила Украине членство, так как Альянсу сейчас не нужна война с РФ НАТО не предложила Украине членство в своих рядах, потому что это автоматически втянуло бы Альянс в войну с Россией.
Другие страны
12 июля 2023 г. 12:53
Салливан: НАТО не предложила Украине членство, так как Альянсу сейчас не нужна война с РФ

НАТО не предложила Украине членство в своих рядах, потому что это автоматически втянуло бы Альянс в войну с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, выступая в среду на публичном форуме, который проходит на полях саммита альянса в Вильнюсе.

"В альянсе был широкий консенсус, что принятие Украины в НАТО в разгар войны приведет НАТО к войне с Россией, и я думаю, что в Альянсе была точка зрения, что война с Россией в данный момент не имеет смысла", - пояснил Салливан.

По его словам, еще двумя пунктами общего консенсуса стало то, что для Киева нет необходимости соблюдать План действий по членству в альянсе и что Украина проделала "значительный путь в реформах" с точки зрения безопасности и политики. "Но есть еще шаги, которые нужно сделать" Киеву, чтобы соответствовать критериям и стать членом НАТО, добавил помощник президента США.

Как заявил 11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, принято решение упразднить План действий для членства Украины и пригласить страну в альянс, "когда все условия будут выполнены". Говоря об условиях, Столтенберг подчеркнул, что Киев должен модернизировать и реформировать институты обороны и безопасности. По словам генсека, НАТО никогда не называет временных рамок в процессе включения стран в свой состав.

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