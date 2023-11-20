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Салем: Египет добился колоссальных успехов в вопросе обеспечения прав женщин

Салем: Египет добился колоссальных успехов в вопросе обеспечения прав женщин Египет за последние годы добился колоссальных успехов в вопросе обеспечения прав женщин
Другие страны
20 ноября 2023 г. 15:45
Салем: Египет добился колоссальных успехов в вопросе обеспечения прав женщин

Египет за последние годы добился колоссальных успехов в вопросе обеспечения прав женщин.

Как передает Report, об этом менеджер отдела международного сотрудничества Национального совета по делам женщин Египта Мона Абдалла Мохамед Салем заявила, выступая на международной конференции в Баку на тему "Расширение прав и возможностей женщин".

"В вопросе гендерного равноправия и прав женщин в нашей стране наблюдаются колоссальные положительные изменения. На данной момент около 25% сотрудников различных правительственных учреждений Египта - женщины, в то время как в неправительственных организациях этот показатель составляет 40%. Кроме того женщины занимают важную роль в области здравоохранения и цифровизации страны. Мы также продолжаем активную работу по устранению всех возможных форм женского насилия", - сказала Мона Абдалла Мохамед Салем.

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