Салехи: Иран и США договорились о 90% технических вопросов ИЯП

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Иран и США достигли договоренностей по 90 процентам технических вопросов на переговорах по иранской ядерной программе, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник в швейцарской Лозанне стартовал второй день переговоров по ядерной проблеме Тегерана с участием госсекретаря США и главы иранского МИД.

"Есть один очень важный вопрос, относительно которого у нас есть разногласия", - сказал Салехи после переговоров с американским коллегой Эрнестом Монисом.

Как ожидается, к 24 марта стороны должны подписать политическое соглашение об урегулировании иранской ядерной программы, тогда как всеобъемлющие договоренности должны быть достигнуты до конца июня.



