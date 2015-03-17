 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Салехи: Иран и США договорились о 90% технических вопросов ИЯП

    В Лозанне стартовал второй день переговоров по ядерной проблеме Тегерана с участием госсекретаря США и главы иранского МИД

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Иран и США достигли договоренностей по 90 процентам технических вопросов на переговорах по иранской ядерной программе, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Во вторник в швейцарской Лозанне стартовал второй день переговоров по ядерной проблеме Тегерана с участием госсекретаря США и главы иранского МИД.

    "Есть один очень важный вопрос, относительно которого у нас есть разногласия", - сказал Салехи после переговоров с американским коллегой Эрнестом Монисом.

    Как ожидается, к 24 марта стороны должны подписать политическое соглашение об урегулировании иранской ядерной программы, тогда как всеобъемлющие договоренности должны быть достигнуты до конца июня.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi