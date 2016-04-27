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    Салах Абдеслам экстрадирован во Францию

    Главный подозреваемый в совершении терактов в Париже был задержан в Брюсселе 18 марта

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Главный подозреваемый в совершении терактов в Париже  Салех Абдеслам экстрадирован во Францию.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в прокуратуре Бельгии.

    Напомним, что С.Абдеслам был задержан в Брюсселе 18 марта в ходе спецоперации полиции Бельгии. В результате ноябрьских терактов в Париже возле стадиона "Стад де Франс", в театре "Батаклан" и находящимся рядом камбоджийском ресторане были убиты более 130 человек, свыше 350 получили ранения.

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