Салах Абдеслам экстрадирован во Францию

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Главный подозреваемый в совершении терактов в Париже Салех Абдеслам экстрадирован во Францию.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в прокуратуре Бельгии.

Напомним, что С.Абдеслам был задержан в Брюсселе 18 марта в ходе спецоперации полиции Бельгии. В результате ноябрьских терактов в Париже возле стадиона "Стад де Франс", в театре "Батаклан" и находящимся рядом камбоджийском ресторане были убиты более 130 человек, свыше 350 получили ранения.