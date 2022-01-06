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Сайты госорганов Казахстана снова прекратили работу

Сайты госорганов Казахстана снова прекратили работу Ряд сайтов государственных органов Казахстана, включая сайт президента, снова прекратили открываться
Другие страны
6 января 2022 г. 07:18
Сайты госорганов Казахстана снова прекратили работу

Ряд сайтов государственных органов Казахстана, включая сайт президента, снова прекратили открываться.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Среди прекративших работу сайты президента, минздрава, Нацбанка, МВД, мэрии Алматы и Нур-Султана.

Ранее в среду ряд сайтов Казахстана оказались недоступны из-за рубежа, однако к вечеру ресурсы возобновили свою работу.

Отмечается, что интернет снова перестал работать в Алматы в ночь на четверг. Об этом сообщил Sputnik Казахстан в своем Telegram.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan dövlət orqanlarının saytları fəaliyyətini dayandırıb

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