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    Сайт WikiLeaks продолжает публиковать конфиденциальную информацию о Хиллари Клинтон

    Сайт опубликовал 29-ю часть переписки председателя избирательной кампании кандидата в президенты США от демократов

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Сайт WikiLeaks опубликовал 29-ю часть конфиденциальной переписки председателя избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джона Подесты.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, публикация первой части состоялась 8 октября, администрация сайта выкладывает переписку партиями по несколько тысяч писем в день.

    С публикацией очередной части общественности стали доступны более 44 тысяч писем из порядка 50 тысяч.

    В начале октября основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в ходе видеомоста в Берлине пообещал до конца этого года опубликовать "значительные данные" по правительствам трех стран и выборам в США.

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