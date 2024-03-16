Сайт Российского Красного Креста взломали

Хакеры взломали сайт Российского Красного Креста (РКК), организация не занимается проведением платной эвакуации из Белгородской области.

Хакеры взломали сайт Российского Красного Креста (РКК), организация не занимается проведением платной эвакуации из Белгородской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель РКК Павел Савчук.

"Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке", — пояснил глава организации.

Согласно информации Савчука, в настоящее время специалисты РКК занимаются устранением проблемы, доступ к сайту может быть на некоторое время ограничен.

Он подтвердил, что РКК не занимается платной эвакуацией граждан из Белгородской области.

"Белгородское отделение оказывает помощь всем, кому необходимо, в штатном режиме", — подчеркнул председатель организации.