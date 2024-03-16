Сайт Российского Красного Креста взломали

Хакеры взломали сайт Российского Красного Креста (РКК), организация не занимается проведением платной эвакуации из Белгородской области.
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"Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке", — пояснил глава организации.
Согласно информации Савчука, в настоящее время специалисты РКК занимаются устранением проблемы, доступ к сайту может быть на некоторое время ограничен.
Он подтвердил, что РКК не занимается платной эвакуацией граждан из Белгородской области.
"Белгородское отделение оказывает помощь всем, кому необходимо, в штатном режиме", — подчеркнул председатель организации.