Сайт агентства БелТА подвергся хакерской атаке

Хакеры атаковали сайт белорусского государственного агентства БелТА.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
На сайте около 13:50 (14:50 по Баку) было размещено несколько сообщений антиправительственного характера.
Также в размещенном хакерами сообщении утверждается, что поражены домен-контроллеры сайта, выкачено 90 Гб данных - внутренние документы, бухгалтерия, личные данные сотрудников.
По состоянию на 16:10 по бакинскому времени сайт государственного инфорvагентства по-прежнему недоступен.