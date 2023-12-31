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Сайт агентства БелТА подвергся хакерской атаке

Сайт агентства БелТА подвергся хакерской атаке Хакеры атаковали сайт белорусского государственного агентства БелТА.
Другие страны
31 декабря 2023 г. 16:21
Сайт агентства БелТА подвергся хакерской атаке

Хакеры атаковали сайт белорусского государственного агентства БелТА.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

На сайте около 13:50 (14:50 по Баку) было размещено несколько сообщений антиправительственного характера.

Также в размещенном хакерами сообщении утверждается, что поражены домен-контроллеры сайта, выкачено 90 Гб данных - внутренние документы, бухгалтерия, личные данные сотрудников.

По состоянию на 16:10 по бакинскому времени сайт государственного инфорvагентства по-прежнему недоступен.

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Версия на азербайджанском языке BelTA haker hücumuna məruz qalıb

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