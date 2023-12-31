Сайт агентства БелТА подвергся хакерской атаке

Хакеры атаковали сайт белорусского государственного агентства БелТА.

Хакеры атаковали сайт белорусского государственного агентства БелТА.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

На сайте около 13:50 (14:50 по Баку) было размещено несколько сообщений антиправительственного характера.

Также в размещенном хакерами сообщении утверждается, что поражены домен-контроллеры сайта, выкачено 90 Гб данных - внутренние документы, бухгалтерия, личные данные сотрудников.

По состоянию на 16:10 по бакинскому времени сайт государственного инфорvагентства по-прежнему недоступен.