Саймон МакГи: Великобритания не изменит своего решения по поводу выхода из ЕС

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Алматы. 29 мая. REPORT.AZ/ Brexit является прекрасной возможностью стать другим странами ближе к Великобритании, в том числе и в рамках торговли.

Об этом Report заявил эксперт, бывший пресс-секретарь МИД Великобритании, исполнительный директор компании APCO World Саймон МакГи.

"Я могу сказать, что в первую очередь не будет никаких изменений в сознании относительно Brexit. Думаю, что это самая важная вещь для понимания. Решение уже принято и оно уже является окончательным", - заявил С.МакГи.

По его словам, даже часть британцев, которая желают, чтобы страна осталась в ЕС, сами прекрасно понимают, что данное решение обязующее и не может быть изменено.

Он подчеркнул, что на данный момент между Великобританией и ЕС идут ряд переговоры по взаимосвязям в рамках торговли, экономике и ряде других сфер.

"Но я думаю, что есть нечто большее, о чем следует задуматься. Это возможности, благодаря которым другие страны может быть ближе к Великобритании в рамках торговли, к примеру", - заявил эксперт.

По его словам, даже несмотря на тот факт, что ЕС ближе к Великобритании, Brexit для некоторых людей в некотором отношении - это голос в пользу того, чтобы страна стала более международной.

Он отметил, что считает заблуждением, что процветание и счастье заканчивается у границ ЕС. Бывший пресс-секретарь добавил, что многие британцы видят "светлое будущее" за пределами Евросоюза.