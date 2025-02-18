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Сахиба Гафарова: Азербайджан и Беларусь связывают дружеские и братские отношения

Сахиба Гафарова: Азербайджан и Беларусь связывают дружеские и братские отношения Азербайджан и Беларусь связывают дружеские и братские отношения, основанные на стратегическом партнерстве и тесном взаимодействии.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 15:36
Сахиба Гафарова: Азербайджан и Беларусь связывают дружеские и братские отношения

Азербайджан и Беларусь связывают дружеские и братские отношения, основанные на стратегическом партнерстве и тесном взаимодействии.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова во время встречи с председателем Совета Республики Натальей Кочановой.

“Огромным толчком для развития отношений между нашими странами и парламентами стали связи между президентами Ильхамом Алиевым и Александром Лукашенко. Их многочисленные визиты – государственные, официальные и рабочие – подтверждают процесс укрепления дружбы между нашими народами. Особо хочу отметить, что визит Александра Лукашенко в Азербайджан в мае прошлого года стал еще одним свидетельством силы и глубины наших двусторонних отношений”, – подчеркнула Сахиба Гафарова.

Она также отметила, что Беларусь является стратегическим партнером Азербайджана. “Между нашими странами подписано более 170 документов. Уверена, что это число будет увеличиваться. Уровень наших отношений выходит за рамки дружбы – это полноценное стратегическое сотрудничество”, – заявила председатель Милли Меджлиса.

Отметим, что парламентская делегация Беларуси во главе с Натальей Кочановой прибыла в Азербайджан с официальным визитом. В программе поездки – участие в заседании Исполнительного совета Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), 15-й пленарной сессии АПА и ряде двусторонних встреч.

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Версия на английском языке Gafarova: Belarus, Azerbaijan enjoy friendly, fraternal relations
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: Azərbaycan və Belarusu dostluq və qardaşlıq münasibətləri birləşdirir

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