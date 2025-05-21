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Садыр Жапаров обсудил с Виктором Орбаном вопросы двустороннего сотрудничества

Садыр Жапаров обсудил с Виктором Орбаном вопросы двустороннего сотрудничества Президент Кыргызсана Садыр Жапаров и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели переговоры в преддверии неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ).
Другие страны
21 мая 2025 г. 13:22
Садыр Жапаров обсудил с Виктором Орбаном вопросы двустороннего сотрудничества

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели переговоры в преддверии неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Орбан подчеркнул эффективную работу Кыргызско-венгерского фонда развития, отметив важность направления его ресурсов на стратегические проекты, которые станут основой для дальнейшего углубления двустороннего взаимодействия и заявил о том, что Венгрия открыта к рассмотрению перспективных проектов и готова привлекать инвестиции в ключевые секторы экономики Кыргызстана.

В свою очередь, глава Кыргызстана Жапаров отметил активное развитие межправительственных связей, а также укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Президент Кыргызстана подчеркнул, что за последние пять лет объем взаимной торговли между странами увеличился в два раза.

Жапаров обозначил важность участия Венгрии в инфраструктурных проектах, направленных на развитие транспортных коридоров между Европой и Центральной Азией, и проявил интерес к венгерскому опыту в логистике и новых технологиях. Стороны договорились прилагать совместные усилия для дальнейшего конструктивного сотрудничества и укрепления стратегического партнерства между Кыргызстаном и Венгрией.

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